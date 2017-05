El asesor de Macri dijo que Spinetta fue un "ignorante" y "resentido"

El asesor presidencial Alejandro Rozitchner criticó a los músicos populares que no apoyan al Gobierno. En una entrevista dijo que "no entienden la política porque están cortados por otro patrón y tienen una relación con la política muy ligada a los símbolos, casi considerado una especie de fantasía”.

En un diálogo con La Nación, el filósofo se dijo "amigo del flaco Spinetta" pero lo definió como "ignorante y resentido" y consideró que el músico "seguramente no hubiese tocado en un acto macrista".



Luis Alberto Spinetta había participado de actos oficiales durante el gobierno de Néstor Kirchner: “En todo caso, había estado con Néstor y yo le decía: pero Luis, es todo mentira. Estos tipos están haciendo tal y tal cosa, 'bueno, bueno, bueno, no hablemos', decía y pasábamos a otro tema”.

Rozitchner analizó que Cambiemos ha sido incapaz de vincularse con músicos y conquistar artistas. "Hay que ver de qué manera se puede mejorar eso y contactar gente a la que no hemos sabido contactar. Yo soy muy reacio a invitar artistas a la Casa Rosada y a involucrarlos ideológicamente por respeto y porque no me parece muy trascendente", concluyó.