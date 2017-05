Video: el cantante de One Direction protagonizó un divertido karaoke

Harry Styles, el vocalista de One Direction, se unió al conductor de un famoso programa televisivo e interpretó su último tema "Sign of the Times". Además, junto al cómico recreó escenas de "Titanic".

Styles ya había participado del segmento Carpool Karaoke de The Late Late Show with James Corden , aunque en esa ocasión lo hizo con "One Direction", que por el momento se encuentran en un descanso para que los integrantes trabajen en sus proyectos en solitario.

James Corden y Styles interpretaron la nueva canción del cantante, titulada "Sign of the Time" y confesó que mientras la grababa lloró en algunas ocasiones. También cantaron ‘Sweet Creature’ y ‘Kiwi’, que pertenecen a su disco ‘Harry Styles’.

El dúo también interpretó ‘Hey Ya!’ de Outkast y ‘Endless Love’ de Lionel Richie, después que Styles confesara que canta mucho ese tema cuando va a un karaoke. Para terminar, recrearon escenas de películas como ‘The Notebook’ y ‘Titanic’, donde Styles hizo el papel de Kate Winselt.