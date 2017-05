Rial: “Soy hipertenso funcional pero los estudios salieron bien”

Jorge Rial fue dado de alta en la clínica Trinidad luego de haber estado en observación por un cuadro de presión. Ya en su casa, decidió hablar con Intrusos y contar como estaba su salud.

“Estoy bien. El otro día tuve un cuadro de presión y ayer me volvió a pasar, solo que esta vez se me atrincheraron mis hijas, en especial Morena. Vino un médico, me dijo de derivarme a la Trinidad”, comenzó a relatar el conductor.

“Salió todo muy bien. Hubo un cambio de la medicación. No tiene que ver ni con hacerse malasangre, ni con comer algo. Es algo físico hereditario”, aseguró el periodista y detallo que es hipertenso funcional”.