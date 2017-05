La familia de Chris Cornell pone en duda el suicidio

La trágica muerte del cantante Chris Cornell no sólo impactó al mundo del espectáculo y a sus seguidores, sino que principalmente conmovió a su propia familia, que no cree en la versión de que el artista haya tenido la voluntad de suicidarse en su habitación del MGM Grand Detroit, donde fue encontrado colgado en la noche del miércoles.

En un comunicado escrito y distribuido por Kirk Pasich, abogado de la familia Cornell, se expresó el descontento con el círculo íntimo del cantante de grunge respecto a las inferencias hechas por los investigadores sobre las causas de su muerte. En ellas se da por seguro que el vocalista de Soundgarden y Audioslave tuvo la intención manifiesta de quitarse la vida, algo con lo que su familia no acuerda.

Los allegados de Cornell creen que el músico pudo haber tomado una pastilla extra -"o dos"- de Ativan, un poderoso lorazepam, que es, a su vez, ansiolítico, sedante y relajante muscular. Sospechan que una mala mezcla pudo conducirlo a suicidarse.

Vicky, la esposa del cantante, también emitió un comunicado: "La muerte de Chris es una pérdida que no tiene palabras y creó un vacío en mi corazón que nunca será llenado. Chris fue un padre y marido devoto. Era mi mejor amigo. Su mundo era su familia en primer lugar y la música, en segundo término". La mujer también contó cómo lo vio luego del show que ofreció el miércoles, una vez que llegó al hotel donde moriría. "Noté que arrastraba las palabras; estaba diferente. Cuando me contó que había tomado una o dos Ativan extras, me contacté con personal de seguridad y les pedí que fueran a chequear cómo estaba".

Cornell tenía dos hijos, Toni, de 12 años, y Christopher, de 11.

Fuente: Infobae.