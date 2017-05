Triste realidad: hay más personas en situación de calle que en 2016

Ver frazadas, cartones, colchones en plazas, Iglesias, plazas o bancos es casi moneda corriente en esta época del año donde ya comenzaron a sentirse los primeros fríos del año. Desde Desarrollo Social refirieron a El Sol que los números de personas en situación de calle aumentaron respecto a la misma época del año pasado y trabajan para brindarles una mayor contención.

“A diferencia de la gestión anterior, este año los tres refugios destinados para personas en situación de calle han abierto sus puertas todos los meses, es decir, no sólo en época invernal, por lo que desde hace varios meses estamos acompañando a muchas personas”, expresó Alejandro Verón, director de Desarrollo Social.

El funcionario admitió que en esta época del año es cuando más indigentes se ven en las calles y, respecto al año pasado las cifras han aumentado. “Desde enero a la fecha hemos brindado asistencia a 90 personas por mes y ahora hemos reforzado los recorridos nocturnos porque sabemos que hay mucha gente que está durmiendo en las calles, en bancos, plazas”, expresó.

Verón también anticipó que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, hospitales, Discapacidad y Adultos mayores para poder abordar la situación de un modo interdisciplinar. “La idea es que no sólo Desarrollo Social se haga cargo de la situación sino que todas las áreas trabajemos juntas para asistir de un modo diferente”, manifestó Verón.

Además el funcionario anticipó que están trabajando en la posibilidad de brindar subsidios de alquiler. “Obviamente que se analizará cada caso pero no es la intención que las personas permanezcan muchos meses en los refugios sino que puedan salir adelante y tener su propio espacio”.

Respecto a la posibilidad de abrir otros refugios durante los meses de invierno Verón expresó que por ahora no es necesaria esa alternativa pero que no se descarta.

Los percheros solidarios, en alza

Si bien desde el año pasado aparecieron en varios negocios del Gran Mendoza, este año los percheros se han multiplicado. Es común verlos en las puertas de Universidades, en esquinas céntricas, en kioscos. La finalidad es brindarle un abrigo al que más lo necesita.

“Lo instalé el año pasado luego de ver a un comerciante de Godoy Cruz y nunca lo retiré, es decir que funcionó durante todo el año, en verano, la gente dejaba ropa de esa estación y, ahora, está trayendo mucho abrigo”, dijo Mario Díaz, cuyo perchero lo tiene instalado en la puerta de su negocio ubicado en Patricias Mendocinas y Rivadavia.

Mario Díaz, dueño del perchero de Patricias Mendocinas y Rivadavia.

El joven refirió que nunca el perchero se vació y eso habla de la solidaridad de los mendocinos. “Por suerte la gente es muy conciente de que muchos necesitan de la ayuda del otro y se acerca voluntariamente con sus bolsas y dejan sus donaciones en el perchero. Lo ideal sería que no existieran pero lamentablemente hay gente que realmente lo necesitan. Lo que más piden es ropa para niños”.

Flavia es otra joven que decidió ayudar a los más necesitados. “Vivo en San Lorenzo y España y decidimos con los vecinos colocar un perchero en la esquina del edificio para que la gente nos ayude a ayudar. El resultado es sorprendente porque mucha gente deja sus prendas y muchos son los que recogen lo que necesitan”, dijo la chica d 23 años.

A diferencia de Mario, Flavia no tiene un negocio en esa esquina, sino que allí ella vive y decidió colocarlo en esa esquina para ayudar. “Estoy con un emprendimiento de viandas, no tengo comercio pero me responsabilicé para sacar y guardar el perchero. El año pasado también lo pusimos y fue mucha la gente que se benefició”, concluyó.