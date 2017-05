AMIA: renovaron las alertas rojas contra los iraníes acusados

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral informó este viernes a Interpol su decisión de mantener las "alertas rojas" en las órdenes de captura de cinco ciudadanos iraníes a quienes se busca indagar por el atentado a la AMIA, cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, ante un requerimiento del organismo por el vencimiento de la vigencia de esas circulares, revelaron fuentes judiciales.

La comunicación del magistrado ordena la detención con fines de extradición. Se trata de Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural y cercano al piquetero kirchnerista Luis D'Elía; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.