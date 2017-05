"Mendoza tiene el presentismo docente más alto del país"

El gobernador Alfredo Cornejo informó este viernes, en compañía del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que Mendoza tiene los índices de asistencia docente más altos de Argentina.

"En la provincia la educación importa y se ve reflejado en la buena concurrencia", sostuvo durante la apertura de la tercera Mesa de Diálogo “Compromiso por la Educación”.

Además, Cornejo indicó que de los 20 principales puestos de trabajo que existen en el país, la mitad desaparecerá en una década. "A los que estamos formando tienen que estar preparados para la innovación y la creatividad", explicó.

El gobernador expresó que es un orgullo el presentismo, pero que no es una política educativa en sí misma si no un orden. "Si el docente y el alumno no se encuentran en el aula, no podemos hacer mejoras", puntualizó.

En referencia a esto, el mandatario aseguró que en los alumnos de primaria se mejoró la asistencia un 10% y un 15% en la secundaria.

Por su parte, Bullrich dijo que el gran nivel de deserción en las escuelas secundarias del país está relacionado con "la frustración que tienen los chicos" en el actual sistema educativo.

"Que el docente esté frente al aula es necesario para el suceso educativo, es fundamental. Muchas provincias tienen algún tipo de presentismo, no es algo nuevo, pero el impacto que dice Cornejo es bueno", detalló.

Bullrich explicó que es necesario ampliar lo que sucede dentro del aula para que los alumnos sean competentes en el siglo XXI.

El ministro también aseguró que la educación es más importante estadísticamente para los argentinos: "Cuando iniciamos la gestión, era séptima en importancia; ahora es cuarta", precisó.