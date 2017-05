Prat Gay colabora en forma externa con Vidal y ad honorem

Según informaron a Télam fuentes del gobierno bonaerense, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay "no es un asesor con cargo sino que colabora en forma externa" con la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal "porque tiene una excelente relación personal" con la mandataria.



En ese sentido, detallaron que en los últimos meses el ex funcionario mantuvo algunas reuniones con la gobernadora, con el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, y con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, "con quienes también se lleva muy bien" con el objetivo de "aportar su mirada y su experiencia en materia económica".

Los voceros subrayaron que la colaboración del economista no se traducirá en un nombramiento concreto, sino que es una suerte de asesoramiento ad honorem.



"Esto no tiene ninguna connotación electoral ni institucional ya que no es ni será funcionario, ni tampoco candidato", finalizaron.