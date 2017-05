¿Estás amamantando? Así podés salvarle la vida a muchos bebés

El 19 de mayo se conmemora el "Día Mundial de la donación de leche humana". Mendoza, a través del Banco de Leche, realizará un homenaje a las mamás donantes en el aula magna del hospital Lagomaggiore.

"Mendoza culminó el 2016 con la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia. Las mamás donantes fueron parte de este índice", indicó Luis Arges, jefe del servicio del Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore.

Durante el 2016, el Banco de Leche Humana de Mendoza duplicó la cantidad de mamás donantes y, estiman, que este año crecerá aún más.

Además, Arges adelantó que antes de fin de año se creará un centro de investigación de leche humana.

Mendoza, la red de leche humana más grande y organizada del país

La provincia cuenta con diez centros de lactancia materna ubicadas en el Gran Mendoza, en el sur y en el este.

"Los centros de lactancia materna se integran al Banco de Leche Humana. Es un lugar donde las mamás se extraen su leche para darle a sus bebés o bien, en caso de tener más producción, donarla", explicó Arges.

¿Cómo donar?

Aquellas mamás lactantes que deseen donar leche materna deberán cumplir con algunos requisitos como no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso.

Además, las mujeres deberán autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales.

Si la mamá cumple los requisitos deberá seguir los siguientes pasos:

1. Llamar al 5204711 o 5204752

2. Realizan un examen de sangre en el domicilio de la madre

3. Se guarda la leche materna en el freezer

4. Pasan a buscar el frasco por el domicilio

5. Clasifican y pausterizan la leche