A diferencia del país, en Mendoza el consumo de tabaco no ha disminuido

Roberto Moro, titular de Sedronar aseguró este miércoles que se ha tripicado el consumo de marihuana en el país y que hay una merma en el tabaco. Sin embargo, especialistas locales refieren que esa disminución en la provincia no es evidente.

El titular del Sedronar aseveró que "el consumo de tabaco ha bajado mucho, pero aumentó en la población de 12 a 17 años y esto es llamativo porque son sustancias de inicio a otras drogas".

Frente a esto, el neumonólogo y presidente de la fundación Scherbovsky, Pablo Sáez Scherbovsky aseguró: “No puedo hablar de las estadísticas que se brindan a nivel nacional porque no las conozco, lo que sí puedo aseverar es que cada vez hay más pacientes con Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y seguirá pasando en los próximos 40 años”.

El especialista manifestó que las obras sociales o prepagas no dan a basto para cubrir los tratamientos de enfermos de EPOC, lo cual indica que el consumo no ha disminuido. De hecho, en las campañas que realiza la fundación cada vez es má la gente que asiste a hacerse la espirometría.

“No creo en las cifras brindadas ni en las edades en las que refieren consumen más tabaco. No hay regulación, ni campañas, ni educación, por ende, el consumo existe y está naturalizado. Uno ve a los jóvenes fumar en la puerta de las escuelas, afuera de un hospital, en un boliche. No hay penalidades, hoy no existe control”, refirió.

Lo que sí veo a diario es que mucha gente (sobre todo adultos) tienen intenciones de dejar de fumar pero aseguran que ahora están con marihuana, lo que es lo mismo. La adicción existe y mientras no existan controles esto no va a disminuir”, expresó.

El médico dijo también que en países desarrollados como Estados Unidos o Canadá tienen una disminución en el consumo porque hay reglas y se cumplen. Hay campañas, hay cocientización y, sobre todo, la gente tiene educación, conoce los perjuicios y no quiere dañar más su vida.

Respecto a si al aumento de precio que han sufrido, en los últimos meses, los cigarrillos puede ser un factor determinante para reducir el consumo, los especialistas refirieron que no. Pero no sólo ellos, sino que los mismos comerciantes expresaron a este medio que el consumo no ha disminuído. “Lo que sí se nota es que compran cigarros de menor calidad, antes llevaban una marca determinada y hoy eligen la más barata, pero siguen fumando”.

La marihuana, un mal que llegó para quedarse

Moro también advirtió que "es lamentable cómo ha cambiado la percepción de riesgo" sobre la marihuana, el alcohol y el tabaco en los últimos siete años, a la vez que reprochó que tras 12 años de kirchnerismo se encontró con una Secretaría que "no tenía en presupuesto nada para trabajar en prevención".

Según el titular de Sedronar, en la Argentina "estamos en emergencia" por el incremento en el consumo de drogas, lo que, sentenció, "tiene que llamarnos la atención" para "empezar a trabajar todos juntos".

Frente a este flagelo, Sergio Saracco, Director Observatorio Salud Publica y Problematicas de Consumo expresó: “Coincido con Scherbovsky, en el sentido de que no se nota una disminución en el consumo del tabaco. Hoy muchos creen que la marihuana es menos perjudicial que el tabaco y se inclinan por esa droga y fuman las dos, las van alternando”.

“El consumo de drogas y tabaco cubre todo el grupo etario, no varía en edades ni en situación social. En el 2014 hicimos un estudio y se llegó a la conclusión de que las adicciones no tienen raza ni color, no distingue entre ricos y pobres, es un mal que afecta a todos por igual”, expresó el especialista.

En el podio del país que más consume alcohol

No sólo se ha triplicado el consumo de marihuana en Argentina, sino que el consumo de alcohol ubica al país como líder en Sudamérica por encima de países como Chile o Perú.

“En Argentina hay un promedio de 9.1 litros percápita de consumo, lejos de Perú y Brasil que están con 8.9 litros. En esta sintonía se ubica la marihuana que, dentro de las sustancias ilegales más consumida, lidera el mercado en el país”, refirió Saracco.

Argentina es el país de Sudamércia que más consumo de alcohol registra

¿Se puede combatir el flagelo de las adicciones?

Todos los especialistas aseguraron que con una Política de Estado clara y fuertes campañas de concientización es posible. “La educación y la información es la principal estrategia. Hay que trabajar en la reducción del riesgo, haciendo que los potenciales consumidores sean menos vulnerables haciéndoles entender cuál es la consecuencia que genera en sus vidas el consumo de estas drogas”, explicó Saracco.