El gobernador Alfredo Cornejo se metió de lleno en la campaña electoral y este jueves sumó una nueva promesa. Si bien aclaró que no son promesas de campaña porque no tiene reelección, prometió que el 100% de la población urbana tendrá cloacas al final de su gestión. Además a nivel general, se espera que menos del 5% de la población no tenga cloacas para el fin de su mandato.

Se trata del tercer anuncio en dos días. El miércoles Cornejo comenzó el día anunciando la construcción de 1.130 viviendas a través de un convenio que se firmó con la nación, que se realizará con un sistema público-privado. Por la tarde adelantó el llamado a licitación para la nueva maternidad del hospital Lagomaggiore.

Además hay que destacar que dos de esos tres anuncios serán financiados por el gobierno nacional, con quien terminó de sellar su alineamiento al anunciar las elecciones en simultáneo. Muestra de esa buena relación es el financiamiento que viene entrando a la provincia y también el tren de carga que une Mendoza con Buenos Aires, cuya inversión fue anunciada desde China por Mauricio Macri.

“Macri siempre ha estado muy atento a estas obras. Estamos tan agradecidos del financiamiento del gobierno nacional”, remarcó Cornejo tras firmar el convenio con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Luis Jahn, para iniciar las obras de mejoramiento cloacal El Paramillo.

Sobre estos trabajos el gobernador destacó que se trata de una inversión pensada para los próximos 30 años. “Es un salto de calidad”, destacó.

Por su parte el titular de Aysam, Richard Battagion hizo hincapié en la inversión de 350 millones de pesos que realizó este año la empresa estatal y lo comparó con los 60 millones de pesos que se invirtieron en la gestión de Francisco Pérez.

La obra

“Mendoza va a tener la mayor cobertura de cloacas del país”, manifestó el mandatario. Por un lado el convenio que se firmó con la nación prevé la ampliación del establecimiento depurador el Paramillo, con un plazo de ejecución de 900 días y una inversión aproximada de 682 millones de pesos. Este sistema brinda el servicio a casi 500 mil habitantes.

Los principales beneficiados con estos trabajos serán los ciudadanos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén.

Además se prevé la ampliación del colector Boedo-Ponce con una inversión de 217 millones de pesos. Esta obra demandará 720 días y prevé 20.640 metros de cañería. La obra beneficiará a 173 mil habitantes.

“Hay una visión estratégica, las obras de cloacas y aguas no se ven, son más rentables las de asfalto pero estas permiten mejorar la calidad de vida”, resaltó Cornejo.