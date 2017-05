Guillermo, tras las gastadas: "Lo de la foto es una falta de respeto total"

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, calificó como "subdesarrollados" a los tres hinchas de River Plate que lo agredieron ayer a la salida de la Fundación Favaloro, donde fue a visitar a Pablo, su hermano médico que trabaja en el lugar.

"Muchos dicen que este país es subdesarrollado. Entonces hay muchos subdesarrollados. Ayer me tocaron tres a mí", disparó molesto Barros Schelotto durante la conferencia de prensa que dio hoy en el club.

"En un principio me pareció gracioso. Después no. Más allá del color y la pasión que despiertan Boca y River, hay límites. Era gente grande y se pasaron. Me pareció un falta de respeto", agregó.

El "Mellizo", a la salida de la Fundación Favaloro, se cruzó con tres hinchas de River que primero lo cargaron y después lo agredieron con escupitajos y patadas a su automóvil.

Barros Schelotto, por último, se refirió a la fotografía que se tomó junto a una de las empleadas de la Fundación, que se viralizó en las redes sociales, ya que la joven, hincha de River, hizo un gesto por lo bajo marcando con sus dedos los tres goles que su equipo le convirtió el domingo en el superclásico a Boca, en el 3-1, en La Bombonera.

"Fue una falta de respeto total", sentenció. El entrenador fue a la Fundación Favaloro y al salir una de las empleadas le pidió una foto, pero al posar se tomó la cintura con tres dedos, en referencia a los goles de River en la Bombonera.

La imagen se viralizó muy rápidamente en las redes sociales y fue reproducida en gran cantidad de medios de comunicación.

La Fundación Favaloro emitió un comunicado en el que "lamenta profundamente la actitud irrespetuosa e inaceptable de uno de sus empleados, al difundir una fotografía agraviante de un paciente", y pide "públicamente disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido afectadas".

Desde la entidad señalaron que tomarán "las medidas correspondientes teniendo en cuenta la magnitud del hecho, siguiendo los lineamientos que marca nuestro código de ética, nuestros valores, y por supuesto en el marco de la ley".