Fede Bal y Laura Fernández vuelven al Bailando

Después de una semana de rumores, finalmente, Federico Bal y Laura Fernández confirmaron su presencia en Bailando por un Sueño 2017 con un divertido video.

Laurita sorprendió a sus fans al publicar un video que anunciaba su regreso al certamen luego de haber sido campeones del Bailando en 2015 y sub-campeones en 2016.

“¿Qué? ¿Pero no era que no íbamos a hacerlo? ¡Me tengo que poner a hacer abdominales ya!”, arranca diciendo Laurita en el video. Luego Fede tira: “Cinco meses diciendo que no lo hacemos, ¡qué panqueques que somos! Está bien cambiamos, lo vamos a hacer”.