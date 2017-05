Para la Policía de Detroit, Chris Cornell se suicidó

Chris Cornell falleció en Detroit a los 52 años luego de dar un concierto en la ciudad del estado de Michigan. Pese a que la causa del deceso no ha sido confirmada, nuevos antecedentes se conocieron la mañana de este jueves.



El sitio estadounidense TMZ informó que, según la estación de televisión local WXYZ el cuerpo del intérprete fue descubierto en el baño del hotel donde se hospedaba tras su presentación. Sumado a esto, la policía aseguró que el artista "aparentemente" se habría quitado la vida en el lugar.



Posteriormente, un vocero de la policía reiteró la información a la edición web de la revista Variety. "A las 12 am (hora local), el 911 recibió una llamada desde el MGM Grand Casino Hotel. Al parecer un amigo de la familia fue a ver cómo estaba Cornell por petición de su esposa. Fue al hotel y lo descubrió inconsciente en el piso del baño (...) fue declarado muerto en el lugar", indicó.



"En este momento nuestra investigación nos lleva a la posibilidad de que haya sido un suicidio, pero tenemos que esperar los reportes médicos para determinar la causa de muerte. No podemos entregar mucha información acerca de lo que observamos en la habitación de Cornell o lo que nos lleva a evaluar esa conclusión", añadió el uniformado.



Los exámenes toxicológicos ya están en proceso para determinar si Cornell utilizó sustancias ilícitas previo a su muerte. El músico fue adicto al alcohol y a las drogas por décadas— empezó a consumir a los 13 años—, pero aseguraba estar sobrio desde el año 2003.





Fuente: Emol.com