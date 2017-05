Tras la muerte de Cornell, en las redes están preocupados por Eddie Vedder

El fallecimiento del vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, dejó atónitos a todos sus seguidores y varios amantes del grunge rezan en las redes sociales por la salud de Eddie Vedder, quien se transformó en trending topic mundial.

El cantante de Pearl Jam se encuentra bien, pero los usuarios de Twitter piden que se lo cuide al entender que Eddie es el único icono grunge que queda tras las desapariciones de Kurt Cobain, Scott Weiland (Stone Temple Pilots), Layne Staley (Alice In Chains) y ahora el también cantante de Temple of The Dog –banda que precisamente formó con varios miembros de Pearl Jam–.