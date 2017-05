¿Cuántas veces nos sentimos devastados cuando nos enteramos que una serie que nos gustaba fue cancelada? Ya mucho que no podemos controlar el destino de ellas por vivir en otro país, también nos deja un sabor amargo porque los escritores no siempre pueden cerrar las historias como se pretendía originalmente. Sin embargo, algunas series han tenido el honor de volver para darle a su público un poco más. Estas son seis de ellas.

The X-Files (1993–2002 / 2016)

Los agentes Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson) finalizaron sus investigaciones de lo paranormal el 19 de Mayo de 2002, tras 202 episodios durante nueve temporadas. Tras una fallida película en 2008, el proyecto de una tercera historia para la pantalla grande parecía no llegar a buen puerto (la primera película se estrenó en 1998, entre la quinta y sexta temporada de la serie). Sin embargo, los altos indices de streaming via Netflix alertaron a Fox que aún había interés en la serie y habilitó a su creador, Chris Carter, a desarrollar lo que se creía que iba a ser seis capítulos autoconclusivos. Sin embargo, se confirmó que una undécima temporada se estrenaría en la temporada 2017/2018. Parece que la verdad aún está afuera.

Heroes (2006–2010 / 2015)

Muchos dicen que la primera temporada de Heroes es de lo mejor que dió la televisión en los últimos años. Sin embargo la serie no pudo complacer a los seguidores ni a los críticos durante las siguientes tres temporadas. Sin embargo, el nombre de la serie era lo suficientemente fuerte como para entusiasmar al público con un regreso. Heroes Reborn fue una miniserie que, a través de un elenco nuevo, intentó reconectar con esos puntos fuertes de la primer temporada. Sin embargo el producto final no terminó de convencer y la NBC decidió no continuar esta nueva línea.

Family Guy (1999–2002 / 2005- actualidad)

Cuando se estrenó, Family Guy no tardó en demostrar que su humor era más ácido e incisivo que la otra familia animada de Fox, los Simpsons. Sin embargo la cadena no estaba segura del potencial del programa y el rating descendía temporada tras temporada. La tercera temporada habría sido la última, de no ser porque los DVDs de la serie se vendieron muy bien y las repeticiones en Adult Swim, el segmento de animación adulta de Cartoon Network, presentaba buena audiencia. El 1 de Mayo de 2006, Fox estrenó la cuarta temporada de la serie, la cual sigue al aire actualmente.

Dallas (1978–1991 / 2012–2014)

Una de las novelas más recordadas en EE.UU., Dallas se presentó como una especie de Romeo y Julieta con familias petroleras, aunque el foco terminó moviéndose cuando el personaje del magnate J.R. Ewing (Larry Hagman) se convirtió en el personaje favorito de la audiencia. Durante sus 14, gozó de momentos altísimos en la televisión, como el cliffhanger de quién le disparó a J.R. o la “temporada sueño” que permitió que Bobby Ewing (Patrick Duffy) volviera de la muerte. El último episodio de esta novela se emitió el 3 de Mayo de 1991. Una película para TV en 1998 parecía ser la última historia de los Ewings y los Barnes hasta que en 2012, TNT ordenó una nueva serie que continuaría donde dejó la anterior. Sólo tres temporadas bastaron para que el canal cancelara esta actualización.

Futurama (1999–2003 / 2010–2013)

Todos esperaban que la nueva serie de Matt Groening sea un éxito, pero lamentablemente no lo fue. Fuera de la sátira social que proponían Los Simpsons, Futurama era una serie que homenajeaba clásicos de la ciencia ficción de manera magistral. Si bien estaba escrita y actuada maravillosamente, el público no acompañó a la tripulación de Planet Express, que tuvo su última misión el 10 de Agosto de 2003. Las ventas de DVDs fueron el incentivo para que el canal Comedy Central produzca cuatro películas para TV que continuarían las aventuras de Fry, Leela, Bender y los demás, para luego concluir con nuevos capítulos de la serie. Sin embargo, solo dos temporadas de 26 capítulos fueron lo único que se sumó, concluyendo definitivamente el 4 de Septiembre de 2013.

Will & Grace (1998–2006 / 2017)

Fue una de las mejores comedias de los ‘90/’00, siendo una de las primeras que incluía dos personajes homosexuales en roles protagónicos y no estereotipados. Con un total de 206 capítulos, las historias de Will Truman (Eric McCormack), Grace Adler (Debra Messing), Jack McFarland (Sean Hayes) y Karen Walker (Megan Mullally) se cerraron el 18 de Mayo de 2006. Durante la campaña presidencial de 2016, los cuatro actores se reunieron para hacer una escena llamando al electorado a votar por Hillary Clinton. La Ex-Secretaria de Estado no ganó la presidencia, pero la serie volvería a tener nuevos episodios en la temporada 2017–2018.

¿Viste alguna de ellas?

Fuentes: IMDb, Wikipedia