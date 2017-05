Se burló del examen de una alumna por Facebook y la suspendieron

"No dejan de sorprenderme", escribió la maestra de inglés en la red social junto a una imagen del examen con los errores comentidos en la prueba de inglés de cuarto año.

Todo ello ocurrió el pasado viernes 12 de mayo en Lomas de Zamora (Buenos Aires) y tal ha sido el interés que la publicación ha suscitado en las redes sociales que la profesora ha sido acusada incluso de hacer bullying a sus alumnos.

Así, en el momento en el que el caso se volvió viral, las autoridades educativas decidieron suspender a la docente momentáneamente e investigarla por mal desempeño en sus labores de trabajo, según informó el diario Clarín.

Y es que poco después de que la maestra de inglés, Gabriela Jarsún, subiera la captura de la prueba a su perfil de Facebook, los amigos de la docente comenzaron a reírse de lo ocurrido a través de los comentarios publicados donde, entre otras cosas, escribieron: "Creo que ni en castellano aprueba".

Por su parte, Angélica, la madre de la adolescente, mostró su indignación con lo ocurrido. "El sábado mi hija comenzó a recibir mensajes de sus compañeros con la captura del post de la profesora. Algunos se reían de ella y otros la apoyaban. Ella rompió a llorar y yo traté de consolarla", relató la mujer.

Según contó la madre, los nervios le jugaron una mala pasada a la niña en el examen y se equivocó de idioma al escribir. Angélica añadió además que trató de hablar en privado con la docente para pedirle explicaciones: "Le mandé un mensaje, pero nunca me contestó. Y cuando le envié un segundo mensaje, me bloqueó".

"Mi hija está avergonzada porque se burlan de ella. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me molesta que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho a que esta mujer venga a hacerle daño en Facebook", agregó.

Pero no todo quedó ahí. El lunes pasado Angélica acudió al colegio para hablar con los directivos y, según narró, la trataron bien y apoyaron a su hija, pero al principió se quejaban de que el tema hubiese salido en los medios.

"Si me hubiera pedido disculpas personalmente o hubiera dicho que se equivocó, yo la hubiera perdonado y la cosa no hubiera pasado a mayores. Pero como no me hizo caso decidí hacer público el tema", argumentó ella.

Finalmente, Mónica Galeano, inspectora escolar de Lomas de Zamora, dijo que la profesora fue informada del "relevo transitorio de sus funciones". Además se le ha dado "la oportunidad de que diera su versión respecto de la denuncia". Y agregó que a la docente se le va aplicar "el artículo 139 del Estatuto del Docente, por lo que se le hará una investigación preliminar y de la conclusión se tomarán las decisiones sobre su cargo".



