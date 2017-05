Picadas a 240 km/h: se entregó el prófugo e irá a juicio abreviado

Alejandro Biscardi, el joven prófugo acusado de correr picadas a 240 km por hora en la Autopista Illia y la avenida 9 de Julio junto al piloto de Top Race Alejandro Radetic, que ya fue condenado a un año de prisión en suspenso, se presentó anoche en la fiscalía, aceptó someterse a un juicio abreviado y será condenado a penas de prisión, inhabilitación para conducir y decomiso de su camioneta Dodge Ram.

Biscardi ganó notoriedad a partir de videos caseros que él mismo se encargaba de difundir en las redes sociales y en los que se mostraba cometiendo todo tipo de infracciones. El año pasado se hizo viral uno de ellos.

El hombre, que estaba siendo buscado, admitió su responsabilidad para someterse a un juicio abreviado. Mientras estaba prófugo, Biscardi, filtró un mensaje en las redes sociales: "#Atopenoescrimen".

En sus posteos previos al hecho que se le imputa, el conductor acostumbraba acompañar sus "hazañas" con el hashtag #ATope, el que ahora modifica para decir, en la misma línea de lo expresado por su abogado, que él "no cometió ningún delito". Hasta hace no mucho la cuenta presentaba además una única imagen no menos sugerente: la Dodge RAM negra.