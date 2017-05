La Mole Moli tildó de “cagón” a Tinelli

La Moli Moli está desconcertado y furioso luego de que Marcelo Tinelli le anunciara que se quedaba afuera del Bailando por su defensa a las carreras de galgos.

En un audio enviado a Cristian U, para Confrontados, el cordobés dijo: “Te soy honesto… así como me sorprendió cuando me llamaron, le dije a las chicas, no se hagan ilusiones que no llegamos“.

Luego culpó a Nosotros a la Mañana de dejarlo mal parado tras el cruce que mantuvo con Macarena Rawson Paz, mujer de Fabián Doman y defensora de los galgos. “Lo que hicieron conmigo hoy en ese programa no se puede creer. Salió la mujer de Doman a decirme de todo. No entiendo más nada. Cómo puede haber tanta maldad. Ningún periodista vino a mi casa a ver a mis perros.

“Yo nunca estuve imputado por la justicia y nunca me vieron pegarle o maltratar a un perro”, aseguró. “¿Esta gente está convencido de que soy un asesino? ¿Cómo puede ser? No entiendo más nada. Cuando me vieron maltratar a un perro? Que vayan a la justicia. No entiendo más nada”, concluyó.

Consultado por Clarín, La Mole tiró: “Es gracioso Tinelli. Dice que ‘pensó que yo iba a cambiar’ o que ‘yo tenía que reflexionar’. Al menos hubiera tenido una charla conmigo y me lo hubiera aclarado. Cuando me convocaron, en ningún momento me aclararon que tenía que reflexionar sobre algo. Me hubiera preguntado directamente Tinelli qué es lo que pensaba del tema de los perros. Además me la veía venir”, aseguró, y contó que en 2015, cuando también lo dejaron afuera, no le pagaron los meses que le tendrían que haber pagado.

“Me siento usado, me siento discriminado”, expresó le cordobés, quien además, considera este despido como una injusticia.

“Aparte hablan de la violencia de género y tuvieron en el certamen a Federico Bal y a Barbie Vélez, que estaban imputados por la Justicia por violencia de género. Sean o no sean culpables, no es problema mío, estaban imputados en la justicia. En mi caso, de mí no tenían nada; Sólo una sarta de mentiras para ensuciar mi imagen (…) El polaco está imputado por la justicia por violencia de género y está en el Bailando. ¿Otro? La tienen a Moria Casán que estaba imputada por robar las joyas”.

Finalizando, Moli insiste en tener una conversación con Tinelli, frente al público. “Yo quiero tener una charla con el Cabezón enfrente de todo el país, por la tele. Quiero ese duelo. Porque me cansé de guardar cosas. Tinelli hace esto de bajarme porque se cagó. No puede hacer un mano a mano conmigo porque no tiene pruebas. No hay fotos mías pegándole o asesinando un perro. Siempre ponen en la tele o en las redes fotos de un perro desnutrido y me asocian a mí. ¿Y yo que tengo que ver? Yo que sé de quienes son esos perros o quien es el dueño. En fin, yo ya le gané la batalla de punta a punta a Tinelli y no se anima a hablarlo en su programa, ni me convoca más, porque es un cagonazo”.