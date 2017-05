Filtran video de Jennifer Lawrence borracha en un club de strippers

Luego de que el sitio Radar Online publicara un video en el que se la ve en estado de ebriedad en un club de strippers, Jennifer Lawrence usó su cuenta de Facebook para hablar sobre el tema.

Todo sucedió en el Beverly Hills Club en Viena, Austria, en abril. La actriz decidió hacer un alto en la filmación del thriller Red Sparrow para festejar el cumpleaños de una de sus amigas. Y sin dudas, se divirtió a lo grande.

De acuerdo al sitio Radar Online, JLaw intentó bailar en el caño del club de strippers luego de haber tomado varios vodka Beluga.

Luego de que el video se transformara en viral, la actriz recurrió a su cuenta de Facebook para referirse al tema con mucho humor.

“Miren, nadie quiere que se le recuerde por todo el internet que intentó bailar en un tubo para strippers. Era el cumpleaños de una de mis mejores amigas y bajé la guardia y paranoia por un segundo para divertirme. No me voy a disculpar, la pasé increíble esa noche”, escribió la protagonista de la saga The Hunger Games.

Y añadió: “Posdata, eso no es un brasier, es un top Alexander Wang y no voy a mentir, creo que mi baile es bastante bueno. Incluso sin la fuerza básica”.