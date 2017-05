¿Querés componer tu propia música? Podés hacerlo con estas lecciones y software gratis

Si además de ser amante de la música te gusta componer, es probable que conozcas Ableton Live, un software con secuenciador de audio que sirve para componer y grabar melodías, hacer mezclas y masterizar, además de poder transmitirla en directo.

Es una completa herramienta que usan muchos DJs y que ahora ha lanzado una plataforma gratuita online para que cualquiera pueda aprender los fundamentos de la producción musical moderna.

Su nombre es Learning Music y para usarla solo hace falta un navegador y una compu con Windows o Mac OS X.

La web se divide en muchas micro-lecciones que repasan desde los fundamentos básicos como el ritmo, pasando por las notas, escalas y acordes, hasta llegar a conocer y componer la estructura completa de una canción.

Lo más atractivo de esta herramienta es que, además de estar pensada para compositores novatos, también es útil para usuarios más experimentados, y es muy intuitiva y fácil de utilizar.

Cada lección cuenta con una especie de "cuadro de mandos", con colores y bloques, que sólo hay que ir pulsando para que la estructura cambie, y con ella los sonidos con los que estemos trabajando.

Al ser interactiva, permite practicar los conceptos de cada lección; por ejemplo, añadiendo, borrando o cambiando de lugar ritmos y notas.

Después las melodías creadas pueden ser exportadas a Ableton Live, si se tiene alguno de sus secuenciadores (cuyo precio varía entre los 60 y los 600 euros).

En Learning Music también se puede acceder a un amplio catálogo de canciones, algunas más clásicas como "We Will Rock You" de Queen y otras más recientes como "All the Single Ladies" de Beyoncé, para verlas representadas gráficamente y que así sea más fácil visualizar (y no sólo escuchar) su estructura.