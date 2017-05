¡Buenas noticias! Lautaro Martínez podrá jugar el Mundial

El delantero de Racing Lautaro Martínez podrá disputar el Mundial Sub-20 con el seleccionado argentino y hasta tendría minutos en el debut frente a Inglaterra, al ser autorizado por el cuerpo médico a "reincorporarse a la práctica deportiva con normalidad".

"Ya puede jugar. Hasta quizás entre el sábado", informaron a DyN desde la delegación argentina en Jeonju, Corea del Sur.

Pese a que el padre del atacante había señalado que Martínez se perdería la competencia por una fisura en la tráquea, el cuerpo médico del seleccionado y los especialistas consultados coincidieron en autorizarlo para "reincorporarse a la práctica deportiva con normalidad".

"El jugador Lautaro Martínez, quien sufrió un traumatismo en el último amistoso de la gira de Argentina por Vietnam, fue evaluado en el Presbyterian Medical Center de la ciudad de Jeonju, sede de los dos primeros encuentros que la Selección Nacional disputará en el Mundial de la República de Corea, en donde se lo autorizó para reincorporarse a la actividad deportiva normalmente", informó el cuerpo médico del seleccionado.

Pese a que Mario Martínez, el padre del goleador albiceleste, había dicho el lunes que "Lautaro tiene fisura en la tráquea y deberá estar 15 días sin actividad", hoy esa versión fue desmentida por Donato Villani, coordinador médico de selecciones nacionales AFA, quien aclaró que el futbolista tiene "una malformación en la tráquea" al que "no hay que darle mayor importancia".

"Él tuvo un traumatismo, en el momento se ve que fue un traumatismo pero no se distingue qué parte de su cuello y cara lo sufre. Primero se pensó que era en el tabique. Se vio la presencia de aire en un lugar donde no tenía que haber aire. Después se hizo un estudio más específico y vimos que era una característica del jugador. Se le pidió una interconsulta a otro médico cirujano en Vietnam. Acá se llegó a la conclusión que era una malformación en la tráquea", explicó Villani en una entrevista con ESPN Radio Sur. Martínez sí tiene fracturados los huesos del costado del tabique de la nariz, por lo que se evaluará si jugará con máscara o no durante el Mundial.

"No tiene fracturado el tabique, sino los huesos del costado. La máscara protege la lesión pero es una gran incomodidad para el delantero. Pero estaría para jugar, después se verá el tema de la máscara", agregó el médico.

La lesión fue provocada durante el último amistoso del seleccionado en Vietnam, frente al representativo Sub-22 de ese país. El seleccionado juvenil argentino, que en sus partidos amistosos goleó 4-1 y 5-0 a los representativos Sub-20 y Sub-22 de Vietnam, debutará el sábado a las 4.30 hora Argentina ante Inglaterra, en el Jeonju World Cup Stadium.

El segundo compromiso será el martes 23 a las 8 frente a Corea del Sur y el tercero, para cerrar el grupo, lo disputará el viernes 26 ante Guinea en Jeju, también a partir de las 8.