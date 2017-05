Carta de un alumno a su maestra: "No entiendo y tengo vergüenza"

La carta de un alumno de una escuela primaria del barrio porteño de Recoleta conmovió a toda la comunidad educativa por su honestidad a la hora de realizar una prueba e hizo visible una problemática de muchos chicos que llegan de otro país y tienen que adaptarse al idioma.

Lejos de copiarse de sus compañeros, el chico decidió escribirle una nota a su maestra y explicarle los motivos de su falta de respuesta a las preguntas del examen.

"Perdón profe por no completar. Es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar", comenzó relatando el chico en un trozo de papel que entregó junto a la prueba.



La carta fue compartida por un docente de esa escuela en las redes sociales y visibilizó una problemática que se repite en varias escuelas: los chicos que llegan de otro país y no entienden el idioma.



"El 85 por ciento de los chicos que vienen a esta escuela son de la Villa 31 y muchos de ellos hablan guaraní o quechua. Es una realidad que no hay que ocultar y por eso creamos un taller para lograr una adaptación", contó el rector del colegio Nº 2 Domingo Faustino Sarmiento, Paul Dany, en declaraciones a minutouno.com.



El objetivo de la comunidad educativa es lograr que los chicos conozcan y valores las diferentes culturas y puedan compartir sus costumbres para lograr una integración armoniosa.







Fuente: Minuto Uno