Es obrero rural, se le incendió su casa y está a punto de perder su trabajo

Todo comenzó el viernes pasado cuando José Luis se encontraba regando la finca para la que trabaja desde hace 12 años. “Mis padres se encontraban durmiendo en una de las habitaciones y de repente se inició el fuego, aparentemente, producto de un cortocircuito”, contó a El Sol.

Desde entonces, el hombre junto a su familia están desesperado porque lo perdieron todo. “Mi madre es ciega y se fue a la casa de mi hermana; mi mujer se fue a la casa de su madre con nuestra hija de cinco meses y en la finca solo estamos mi padre y yo, tratando de rescatar lo poco que nos quedó”, manifestó José Luis.

Así quedó la vivienda de José Luis

Solidaridad

Humilde y tímido. Así es a simple vista este trabajador rural que solicita ayuda urgente a la sociedad. Tiene dos hijos de dos matrimonios diferentes: un niño de 5 años que se encontraba con él en el momento del incendio, y una beba de 5 meses.

Actualmente reside con la mamá de su nena, de 20 años, y sus padres en una finca en Medrano, propiedad de Luis Segundo Correas.

“Perdimos absolutamente todo. Nos quedamos con lo puesto y necesito ayuda porque ni siquiera mi patrón me ha asistido y mucho menos el municipio. Fui al Ministerio de Trabajo para contar lo ocurrido y al enterarse mi jefe me amenazó, a través del administrador de la finca, con dejarme sin trabajo y no sólo eso sino que me echó de la casa”, aseguró desesperado el hombre.

“Lo que más necesito es ropa de bebé, pañales, ropa para adultos, alimentos no perecederos, camas, ropa de cama, abrigo, calzado, una cuna, vasos, platos, utensilios. Todo será bien recibido, estamos sin nada y no podemos seguir en estas condiciones”, expresó José.

Los que deseen ayudarlo podrán comunicarse con él al celular: 2634719268.