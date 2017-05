La gran apuesta de Sampaoli en la Selección será Icardi

El viernes se blanqueará definitivamente la llegada de Jorge Sampaoli al seleccionado argentino. Será el día en que todas las informaciones periodísticas se confirmen, y también se terminen las poco creíbles desmentidas del técnico y los dirigentes de AFA. Y la primera gran apuesta será convocar a Mauro Icardi, algo que no hicieron Gerardo Martino ni Edgardo Bauza en los últimos tres años.

Sampaoli dirigirá el sábado su último partido en el Sevilla. Pero el viernes hablará en conferencia de prensa y posiblemente anuncie su salida del club para ser DT de la Argentina, aunque oficialmente recién podrá asumir en junio una vez que la AFA pague la cláusula de rescisión de 1.5 millones de euros.

En las últimas horas se filtraron los nombres de algunas de las sorpresas que tendrá la Albiceleste para estos los próximos compromisos. La más importante es la vuelta de Mauro Icardi, pese a los rumores que indicaban que estaba vetado por parte del plantel. Además del goleador del Inter, también figurarán Emanuel Mammana (Lyon), Enzo Pérez (Valencia) y Leandro Paredes (Roma).

En la cabeza del entrenador no está la idea de desprenderse de la base histórica de la Argentina, por lo que varios de los integrantes de esta generación dirán presente. En esta convocatoria no faltarán Lionel Messi, Javier Mascherano (será utilizado como marcador central), Ángel Di María (pasará a ser volante y no extremo), Sergio Romero, Lucas Biglia, Ever Banega, Gabriel Mercado y Nahuel Guzmán, quien podría tener un rol más protagónico en este ciclo.

Los que tendrían descanso son Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, debido a que el entrenador preferiría darles descanso a los hombres de Juventus. La Vecchia Signora, seis días antes del choque con la Verdeamarelha, disputará la final de la Champions League ante Real Madrid.

Fuente: Tne.com.ar e Infobae