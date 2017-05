Video: Tamara Pettinato compró gas pimienta para defenderse en la calle

En un momento en el que la violencia de género y los femicidios crecen día a día, Tamara Pettinato decidió tomar una fuerte decisión para sentirse protegida en la vía pública: lleva gas pimienta en su cartera.

“Desde que un tachero me mostró que se estaba haciendo la paja mientras me llevaba , y otro hdp me mostró la pija en la calle , llevo esto en la cartera”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a un video en el que está probando el gas.

“Casi todas las mujeres que conozco pasaron alguna vez por alguna situación así. En vez de que los tipos evolucionen o reciban lo que se merecen, nosotras buscamos métodos para defendernos . Por si nos vuelve a pasar”, sentenció Tamara.

