Confirmaron los procesamientos de Julio De Vido y Ricardo Jaime

La Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de dos ex funcionarios del kirchnerismo: el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Julio De Vido y el ex secretario de Transporte y actual recluso en la cárcel de Ezeiza, Ricardo Jaime.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero confirmaron parcialmente el procesamiento que en junio pasado les había dictado a De Vido y Jaime el juez Sebastián Ramos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Ramos había determinado que Jaime nunca había convocado -mientras fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009- a la renegociación de los contratos de la explotación de los ferrocarriles como correspondía hacer.

Jaime no designó los equipos técnicos de la secretaría de Transporte para que colaboraran con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que revisó los convenios de los sectores privatizados de la economía. Esa Unidad, con otro nombre, fue creada en medio de la emergencia económica en 2002 y reformulada en 2003 con su nueva denominación.