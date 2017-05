Video: le dijo de todo a Guillermo Moreno en una plaza

"La plata no me alcanza hace diez años, ¿Sabés? La sinverguenza de (Milagro) Sala no hizo nada por los pobres", le dijo una mujer a Guillermo Moreno. El ex funcionario le contestó que ella no tiene derecho a hablarle así.

Ella nerviosa le responde: "¿Ah, no?, Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. Como ciudadana me molesta. Vos nos debés a todos nosotros. ¡Todo el país se robaron, ladrones!", se desahoga mientras el exsecretario de Comercio camina acompañado por un guardaespaldas cerca de la Embajada de Estados Unidos.

El video llegó a TN.com.ar a través de un posteo: "Miren a quién acaba de filmar Gloria, mi hija, frente a su casa. Moreno iba a la Embajada americana rodeado de guardaspaldas, pero la mujer a pesar de todo le hizo frente. Mi hija, se escondió atrás de su amigo para poder filmar".

Una mujer, con mucho ovario, increpó a Guillermo Moreno en la calle y le canto las cuarenta! #NoVuelvenMás pic.twitter.com/IRu4z2zci4 — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) 17 de mayo de 2017