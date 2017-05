San Luis: el ex gobernador Poggi se atrincheró en Tribunales

"Me voy a quedar acá hasta que me atiendan", dijo el ex gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quien lleva dos días atrincherado en Tribunales. El ex mandatario está en la sede de la justicia electoral puntana esperando que le homologuen la autorización para que su partido, Avanzar, pueda participar de las elecciones previstas para agosto y octubre.

"Aquí me ven, un ex gobernador llegando a esta situación. Intentan proscribirnos", afirmó el ex gobernador, quien de aliado pasó a rival del gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano, el actual senador Adolfo Rodríguez Saá.

Avanzar logró la autorización de la justicia federal nacional para participar de las elecciones. Pero la habilitación local se dilata y el 30 de mayo vence el plazo para la inscripción de los partidos que participarán en las elecciones por los cargos locales.

"Hasta que el juez Ruta (Juan Agustín) no resuelva nos vamos a quedar acá", reitera el ex gobernador, quien ya lanzó su candidatura a senador nacional por San Luis en alianza con la UCR puntana y el apoyo de la Casa Rosada.