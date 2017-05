Calculá cuántas chances tenés de que se caiga el avión

No es humor negro. La app está pensada para los pasajeros a los que les cuesta subir a un avión y, cuando lo logran, sufren durante el vuelo ante la posibilidad de una falla mecánica o de un error humano, incluyendo también el pánico a las turbulencias, al despegue y al aterrizaje.

Suele decirse que los aviones no se caen y las estadísticas afirman que se trata del medio de transporte más seguro pero, cada tanto, cuando ocurre una tragedia, vuelven los temores irracionales.

"Am I Going Down?" (en inglés, podría traducirse como "¿Me voy a caer?"), así se llama la aplicación del sistema operativo iOS de Apple (para descargar en iPhones, iPads y iPods touch por US$ 2,99) que calcula el riesgo que estamos corriendo al tomar un vuelo determinado.

El pasajero puede ingresar el aeropuerto de salida, la aerolínea con la que vuela, el tipo de avión (Boeing 737, Airbus A310, etc.) y el aeropuerto de llegada para que la app calcule las probabilidades de que esa nave se venga abajo.

Por ejemplo, una persona que vuela de San Francisco (SFO), Estados Unidos, al aeropuerto de Londres-Heathrow (LHR), Inglaterra, debería tomar el mismo vuelo, todos los días, durante 9.989 años para que al día siguiente su avión caiga. En otras palabras, las chances de que ello ocurra son una en 3.646.151.

¿Vas de Ezeiza a Miami por American Airlines en un Airbus A320/319/321? Hay una posibilidad en 2.966.879 de que ese avión se caiga y habría que volar todos los días durante 8.128 años antes de que semejante tragedia suceda.No es gracioso hablar de accidentes aéreos, pero para la comunidad Miedo a los aviones (creada para difundir cursos, tips, testimonios y aquello que proporcione alivio a los aerofóbicos), todas las herramientas que existen suman para enfrentar los fantasmas. Y tener cifras concretas ayudan a bajar el nerviosismo cuando se está a 10.000 metros de altura.