El kirchnerista que quiere que el Procrear de Ciudad lleve el nombre de Fayad

El diputado kirchnerista Lucas Ilardo presentó un proyecto de declaración donde solicitó que el desarrollo urbanístico del Procrear en Capital lleve el nombre del intendente radical fallecido, Víctor Fayad.

El legislador argumentó su iniciativa señalando que el motivo que impulsa el proyecto es “la justicia del reconocimiento, ya que durante el 2012, el entonces intendente Víctor Fayad, gestionó 1.400 viviendas para Ciudad de las 11.000 que se construyeron en el país con fondos del Programa Procrear”.

“Es un acto de justicia, un reconocimiento. Fayad fue uno de los mejores intendentes en la historia de Mendoza, en 2012 consiguió ese desarrollo”, explicó Ilardo.

Este proyecto no es casual ya que el ex intendente mantuvo una respetuosa y cercana relación con la ex presidenta, Cristina Fernández, a pesar de ser de distintos colores políticos. Tres días antes de su fallecimiento, cuando Fayad estaba internado, la ex mandataria le envió saludos durante una teleconferencia.

“El programa nacional financiado con fondos del ANSES, construiría 11.000 viviendas por sorteo entre quienes no poseían terreno en distintos lugares del país. De este monto, 1400 viviendas fueron otorgadas a la Capital de Mendoza, cupo que corresponde al 12 por ciento del total del país”, explica el proyecto.

Además se destaca la “excepcional” carrera de Fayad, “cuyas gestiones y logros consiguieron admiración y respeto de todos los ámbitos y partidos”.

La iniciativa de Ilardo surge en medio del malestar que generó la decisión que se tomó en el congreso del PJ días atrás de abandonar el sello del Frente para la Victoria. De hecho este martes en el Senado el bloque justicialista volvió a ser PJ.

De todas maneras la senadora y titular del bloque del PJ, Patricia Fadel, vio con buenos ojos la iniciativa y a pesar de las diferencias elogió a Ilardo por estar por “encima de las cuestiones políticas”, sostuvo.

También el proyecto fue bien recibido por el presidente del PJ, Omar Félix. “Era una persona reconocida por todos los mendocinos, que está más allá del partido al que perteneció. Es un reconocimiento a quien está considerado al mejor intendente de Mendoza de los últimos tiempos”, sostuvo.