Absolvieron a la maestra acusada de abusar de 24 niños

La justicia absolvió el martes por unanimidad a la maestra de música Analía Schwartz, en el juicio por abuso y corrupción de menores supuestamente cometidos en el jardín de infantes "Mamitas", del Instituto Fleming, y en el del colegio Gianelli, de Mar del Plata, durante 2012 y 2013.

"Se hizo justicia", fue lo único que atinó a decir la docente al salir por una de las puertas laterales del edificio del Tribunal.

Muchos de los padres que acusaron a la maestra rompieron en llanto al escuchar el fallo judicial, mientras que los abogados de la querella adelantaron que apelarán la decisión en la Cámara de Casación.

Durante su alegato, el fiscal Fernando Castro había pedido que Schwartz fuera condenada a 24 años de prisión y había solicitado su inmediata detención en caso de que los magistrados la encontrasen culpable.

Pero luego de los 70 días que duró el juicio, la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 1, conformado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, resolvió por unanimidad absolver a la docente.

Al mismo tiempo, el Tribunal pidió a la Procuración que se revisen los protocolos utilizados a la hora de realizar las Cámaras Gesell a los menores de edad.

Por su parte, los abogados que representan a distintos grupos de padres de las víctimas, Martín Bernat, Cristian Prada, Eduardo Toscano y César Sivo, habían pedido una pena de 28 años de prisión y la detención inmediata de Schwartz.

Schwartz fue retirada con custodia policial y acompañada por su abogada defensora, Patricia Perelló quien estuvo junto a ella durante los 3 años y medio que duró este proceso.

"Es un baldazo de agua fría muy grande, somos muchas familias que estábamos esperando una condena", sostuvo Ariel uno de los padres de los chicos involucrados en la causa en la que se investigó a la maestra de música del colegio Gianelli.

Tras conocerse el fallo, Perelló expresó que "se le causó un daño terrible por algo que no ocurrió. No hay dos verdades, la verdad no se la saca nadie".

Por ultimo, la abogada agregó: "¿Qué es esto de que se crea que en un colegio pueda haber chicos y docentes desnudos? Terminemos con esto porque vamos a destruir no sólo a los docentes sino el vínculo entre docentes y alumnos; vamos a tener una generación futura que va a estar sin el afecto del docente, porque tiene miedo".

Los menores les habían contado a sus padres que en el jardín de infantes les hacían un juego en una ronda donde después de un rato la "señorita" les pedía que se bajaran los pantalones para tocarlos.

Al trascender el caso se sumaron más denuncias en cadena y un grupo de padres provocó graves incidentes en el colegio Gianelli.

Tres días después, la docente fue suspendida de su cargo. Y la causa avanzó hasta que, el 25 de agosto de 2014, el fiscal imputó a la maestra por seis hechos de corrupción de menores y nueve de abuso sexual.