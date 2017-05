El Tomba cayó en Brasil y terminó segundo en su grupo

Cuidar a la mayoría de los futbolistas que habitualmente son titulares le costó más caro de lo esperado a Godoy Cruz. Lucas Bernardi decidió dejar en Mendoza a Pol Fernández, Fabián Henríquez, Gastón Giménez y Javier Correa, entre otros, y sus remplazantes no estuvieron a la altura del encuentro disputado en el Raimundo Sampaio de Belo Horizonte.

Es por eso que el Tomba fue goleado 4 a 1 por Atlético Mineiro de Brasil en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo 6 de la Copa Libertadores de América y finalizó segundo, con 11 puntos, justamente detrás del Galo, que alcanzó los 13.

Al Expreso le alcanzaba con un empate para terminar primero en su zona y más allá de que ya estaba clasificado a octavos, iba por ese objetivo.

Pero el equipo local entró con todo y de la mano de Juan Cazares, el delantero ecuatoriano ex River, anotó el primer tanto a los 3 minutos de juego.

Luego, el mismo Cazares, con una hermosa definión de tiro libre, dejó sin chances a Rodrigo Rey y, a los 29, decretó el segundo tanto de los brasileños.

Sobre la hora de esa primera mitad, Elías iba a empezar a liquidar la historia. El volante entró solo por el sector izquierdo de la defensa tombina y anotó el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, otra vez pegó Mineiro. El histórico delantero Fred no desaprovechó la oportunidad que tuvo para anotarse en el marcador y marcó el cuarto gol del equipo brasileño.

Minutos más tarde, Bernardi mandó a la cancha a Juan Fernando Garro y al Morro Santiago García y el Expreso mejoró en ofensiva.

A los 27, Juanfi, que había ingresado por Maxi Sigales, marcó de cabeza el descuento para el equipo de Bernardi, tras un buen centro de Nicolás Sánchez.

Con este resultado, el Tomba se metió en octavos como segundo del grupo 6.

Síntesis:

Atlético Mineiro: Giovanni; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fabio Santos; Yago, Adilson, Elias, Juan Cazares; Robinho y Fred. Director técnico: Roger Machado.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Ezequiel Bonacorso, Diego Viera, Danilo Ortiz, Facundo Cobos; Diego Poyet, Maximiliano Correa, Nicolás Sánchez, Gabriel Carabajal; Fernando Núñez y Maximiliano Sigales. Director técnico: Lucas Bernardi.

Goles: en el primer tiempo, 3m y 29 Cazares (AM); 46m Elías (AM). Segundo tiempo: 4m Fred (AM) y 27m. Juan Garro (GC).

Cambios: en el segundo tiempo, desde la reanudación, Maicosuel por Adilson (AM); 6m por Rómulo Otero por Robinho (AM); 14m Juan Garro por Sigales y Santiago García por Núñez (GC); 22m Danilo por Marcos Rocha (AM) y 29m Luciano Abecasis (GC) por Bonacorso.

Árbitro: Michael Espinoza (Perú).

Estadio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte.