Berger: “No me siento bien, necesito cuidar la salud de mi bebé”

Luego del plantar a Mirtha Legrand en Almorzando este domingo, Gisela Berger habló de su salud, y contó que está anémica y que debe “alejarse del escándalo” para “preservar a su bebé”.

La ex de Daniel Scioli se bajó a último momento del programa de Mirtha a pesar de que la diva venía anunciando que tenía una invitada “bomba”.

En diálogo con Caras, Berger habló de su salud y dijo: “No me siento bien. Estoy muy mal, con presión baja. Todo se junta y si no me alejo del escándalo y lo que se dice en los medios, cada día es peor”.

Y agregó: “Necesito cuidarme, y sobre todo, preservar la salud de mi bebé. Estoy anémica y debo colocarme inyecciones de hierro. Espero entiendan la situación que estoy pasando”, concluyó la modelo.