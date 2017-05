El Patrón Bermúdez fue duro con algunos jugadores de Boca

Boca continúa en la cima del torneo, pero la derrota por 3 a 1 ante River en la Bombonera sacudió por completo al Xeneize. La mayoría de sus perseguidores se le acercaron y las dudas y críticas sobre el plantel volvieron a colmar la escena.

El que no ocultó su malestar fue Jorge Bermúdez. "Cuando hablo de Boca, lo hago con un sentido de pertenencia que nadie me lo va a quitar. Ese sentido de pertenencia me hace decir cosas que otros no se animarían a decir. Desgraciadamente vi un equipo descompensado, que ataca de una manera y defiende de otra. Vi un equipo superado por una estrategia. También River lo superó en individualidades, como en la mitad de la cancha", inició, enojado, su análisis sobre lo acontecido el domingo.

El Patrón, sin nombrarlo, atacó a Rodrigo Bentancur y otros futbolistas, de quienes considera que no dan el cien por ciento a la hora de saltar al campo de juego. "Si uno tiene sentido de pertenencia, deja la piel y la sangre. Si uno quiere una camiseta, no juega pensando que en tres partidos se va a Juventus, o en cuatro a Europa. Juega para hacerse un nombre. Hace rato que Boca no tiene ese sentimiento. Hay jugadores que no demuestran sentimiento por la institución. El sentido de la pertenencia hizo que nuestro Boca sea el más ganador de todos los tiempos. Yo lo viví y lo sentí y gané todo con esa manera", esbozó.

Otro de los apuntados por el ex futbolista colombiano fue Fernando Gago. Aunque valoró algunas de sus cualidades, fue tajante al afirmar que no es el volante central necesario para el Xeneize. "Gago es un excelente jugador, tiene historia de Boca, pero no juega como el 5 de Boca. No juega como destructor, rápido y con cambio de ritmo, peleando cada pelota como si fuera la última. La mirada queda en los centrales, pero deben arrancar más adelante".

"Gago, para este partido, era para jugar por fuera, no con la responsabilidad de equilibrar. No tiene hoy la velocidad del Pity Martínez o Driussi, lo dejaban en el camino", argumentó Bermúdez en diálogo con Muy Boca Radio.