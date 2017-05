El ex entrenador del Olympique de Marsella asumirá el cargo al final de la temporada en el club del norte. Este martes, el técnico argentino reveló uno de los cambios que traería al centro de entrenamiento del club.

El futuro entrenador del Lille, Marcelo Bielsa, habló de estos cambios en una entrevista con la Gazzetta dello Sport: "Tengo previsto colgar 250 frases en el centro de entrenamiento, algunas irónicas. La idea me vino al leer un libro de un amigo sacerdote chileno, que tiene el don de sintetizar situaciones en una frase. Para cada una de estas frases, me encontré con un equivalente en el fútbol".

Además, el ex entrenador del OM habló de uno de los puntos de su filosofía de juego: "Yo prefiero no ganar un punto, tratando de obtener 3, el que juega para empatar pensando en no perder, no hacer nada para tratar de ganar".