Mariano Martínez habló del stalkeo de Lali a su novia: “Fue por curiosidad”

En marzo, Lali Espósito cometió un error cibernético al seguir a Camila Cavallo, la actual pareja de Mariano Martínez, en Instagram. Aunque casi de inmediatamente dejó de seguirla, quedó en evidencia, y todos hablaron del stalkeo de la artista a la modelo.

En una nota con Intrusos, Mariano (que será padre nuevamente ya que Camila está embarazada) se refirió al tema sin ningún tipo de problema, y dejó su opinión.

“No creo que no le haya pasado nada que no le haya pasado nadie. ¿Quién no se mete en el Instagram de otro y sin querer seguís y no te diste cuenta? Se habrá metido en el perfil de mi novia por curiosidad“, deslizó.