Fantino explotó contra todos por la derrota de Boca en el Superclásico

Alejandro Fantino criticó este lunes a todo el plantel de Boca Juniors luego de la derrota por 3-1 ante River en la Bombonera.

Lo hizo en su programa de Radio La Red, Fantino 910, donde se tomó un momento para hacer un editorial, criticando duramente al plantel.

"(Guillermo) Barros Schelotto es el rey del capricho. Llegó a Boca siendo caprichoso y se fue siendo caprichoso. Lo amamos y es ídolo del club pero como técnico nunca vi un tipo tan caprichoso", arremetió desde el comienzo el conductor en contra del entrenador xeneize.

Centurión: "No le da la cabeza para ser jugador de Boca. Y me banco la que venga, porque tal vez Boca salga campeón. Pero el tema es lo que viene, y no tener que depender de un tipo como Centurión. Si le hacés un electrocefalograma no sé qué le encontrás en la cabeza. Se desgarra porque no se cuida. Se desgarró porque está de joda. Vos sos jugador de Boca y tenés que salir del entrenamiento, te comprás medio kilo de helado de naranja, te sacás una cuenta de Netflix y te acostás temprano".

Sus sensaciones: "Hace tiempo que no estaba tan mal. Si quieren disfrutar los de River, disfruten. Estoy hinchado las pelotas. Estoy casi al nivel cuando perdimos la Copa".

Peruzzi: "Para qué lo trajeron a Peruzzi. Será un buen jugador para el Málaga, para el Inter... Me gustaría ser presidente para decirle que si pasa al ataque, por lo menos aparezca después en la foto del gol. La culpa no es de Peruzzi sino de quien lo trajo. Yo echo de Boca al que trajo".

Gago: "Es un gran jugador, un crack. Ahora, si te voy a pagar 30 millones de pesos, mové el culo. Gago vuelve trotando. Esto es Boca. Gago no ganó ni la cuarta parte de lo que ganó Chicho".

Vergini: "Parece un pibe egresado del Newman jugando en el intercountry contra Marinas Golf".

Pavón y Silva: "'Ah, estamos instagrameando desde la concentración', se filmaron Pavón y Silva. Vení Pavón, pendejo. Con esto me hacés perder plata y prestigio. Esto es Boca. Y la foto te la sacás con una Kodak. Y acá se juega al andate a jugar al pool, al truco o al chinchón por guita".

La identidad: "Perdimos la identidad, hermano. Falta que el Tano Angelici nos dé de comer sushi en la Bombonera y estamos completos".

Mística: "La camiseta debe ser azul y amarilla. No me vengan con ninguna rosa, para que nos digan rosa junior. El cinco debe ser petiso y metedor. Los laterales no tienen que pasar el 1,70 metro y cuando los ves te tenés que cruzar de vereda. El cinco debe ser agnóstico. Que no se venga a rezar. Si hace la señal de la cruz, se va. Tiene que ser agnóstico. Y en la primera que dice 'diosito ayudame', chau. El diosito es Boca. Hay que recuperar la mística de Boca".

Rossi: "Yo no lo hubiese traído a (Agustín) Rossi porque está acusado públicamente por golpear a una mujer".

Insaurralde: "A Insaurralde le doy salida cuando termine el campeonato. Y también echo al que trajo a los centrales de Boca".

Otras frases de Fantino luego de la derrota de Boca:

- "Hoy estoy triste, estoy hinchado las pelotas. Estoy más golpeado que cuando perdimos en la Libertadores, porque la veo jodida. Nos llega a ganar el campeonato River o San Lorenzo y es para irse a vivir a Alaska".

- "Estoy seguro de que Boca va a salir campeón, porque a Newell's le va a ganar y vamos a dar la vuelta. Pero el tema es lo que viene, porque Centurión es el diez de Boca y no sé lo que va a pasar".

- "Si yo fuese dirigente de Boca, sabés la cagada a pedos que le pego (a Centurión). El problema es que (Daniel) Angelici esta jugando al fútbol con (Claudio) Chiqui Tapia y (Diego) Maradona en Arabia".

- "Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino, siempre nos ganó tácticamente".

- "Felicito al que trajo a Barrios".

- "Yo si soy un juvenil que estoy jugando en la cuarta o la quinta de Boca y veo jugar a los centrales de Primera, dejo de jugar al fútbol. ¿Vos viste los perros que juegan en la primera de Boca? Me voy y le mando una carta documento a (Jorge) Raffo por el tiempo que nos hizo perder".

- "La camiseta es azul y amarilla, no como la rosita que nos puso Nike. ¡Basta de cambiar los colores!"

- "Si fuese Barros Schelotto, no les doy un día libre, me voy a concentrar a Tandil. Porque quedan 40 días para escribir la historia de Boca y conseguir el campeonato. No se puede perder este torneo con River. Me voy a Pilar, Ezeiza, o alquilo un centro de entrenamiento. Me voy a Casa Amarilla".

- "No se puede darles libre a estos tipos que ganan millones y cuando les meten un gol se chupan el dedo. Se perdió la identidad, antes los jugadores me hacían tener identidad hasta a mí cuando relataba los partidos. Eso era Boca, y se perdió eso".

Fuente: Infobae y Olé