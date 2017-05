Un adolescente murió por consumo excesivo de cafeína

El exceso de cafeína causó la muerte de un estudiante de secundaria de 16 años en Carolina del Sur, que se derrumbó durante la clase el mes pasado, según el forense del condado.

Davis Allen Cripe murió a causa de un evento cardiaco inducido por cafeína, que probablemente causó una arritmia, dijo el forense del condado de Richland, Gary Watts en una conferencia de prensa. Durante una arritmia, o ritmo anormal del corazón, el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, y la falta de flujo sanguíneo afecta el cerebro, el corazón y otros órganos.

El adolescente consumió cuatro bebidas con cafeína, un café con leche, y una bebida energética en un período de dos horas antes de derrumbarse en su salón de clases en Spring Hill High School el 26 de abril, dijo Watts.

Entre los presentes en la conferencia de prensa el lunes estaba el padre del adolescente, Sean Cripe.

"Como todos los padres, nos preocupamos por nuestros hijos a medida que crecen. Nos preocupamos por su seguridad, su salud, especialmente una vez que empiezan a conducir. Pero no fue un accidente de coche el que le quitó la vida. Fue, en cambio, una bebida energética", dijo Sean Cripe sobre la muerte de su hijo.

La autopsia de Davis no mostró problemas cardíacos sin diagnosticar. Davis estaba sano y no tenía las condiciones que se pudieron haber desencadenado por la ingesta de cafeína. Además, no se encontraron otras drogas ni alcohol en el sistema del adolescente, según Watts.

"Esto no fue una sobredosis. Perdimos a Davis por una sustancia totalmente legal", dijo Watts. "Nuestro propósito aquí hoy es dar a conocer, especialmente a nuestros jóvenes en la escuela, que estas bebidas pueden ser peligrosos, y que tengan mucho cuidado con la forma en que las consumen, y la cantidad que beben a diario".

"Padres, por favor, hablen con sus hijos sobre los peligros de estas bebidas energéticas", dijo Sean Cripe.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los adolescentes, de entre 12 a 18 años, no deben consumir más de 100 miligramos de cafeína por día. Una ingesta de cafeína mayor se ha asociado con hipertensión arterial en adolescentes, dijo anteriormente a CNN Sheri Zidenberg-Cherr, especialista en nutrición y vicepresidenta en el Departamento de Nutrición de la Universidad de California.