Quiso caminar sobre el agua como Jesús y se lo comieron los cocodrilos

El pastor evangélico Jonathan Mthethwa llevó a su congregación hasta el llamado “río de los cocodrilos” en Zimbabue para intentar demostrar que él también podía realizar uno de los tantos sucesos que aparece en la Biblia: caminar sobre las aguas.



Sin embargo, lo único que descubrió es que no podía ser como Jesús ya que su demostración no solamente terminó fallida, sino que también le quitó la vida.



Según informa el Daily Post Nigeria, el hombre fue devorado por tres cocodrilos, en un hecho que impactó a los presentes.



Uno de los miembros de la parroquia del pastor, Deacon Nkosi, relató que la víctima ayunó toda la semana y rezó todos los días para lograr su propósito. Pero no pudo, asegurando que los animales “lo acabaron en un par de minutos”.



Personal de emergencias llegó al lugar pero ya era tarde, pues los cocodrilos se habían engullido a Mthethwa.