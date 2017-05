Los Spurs de San Antonio estuvieron cerca de haber dado la gran sorpresa de conseguir la victoria en el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste, pero una lesión inoportuna del alero Kawhi Leonard cambió la historia y la manera de jugar de su equipo.

El legendario escolta argentino Manu Ginóbili, que a sus 39 años sigue en acción con los Spurs, y fue de nuevo el sexto hombre al conseguir 17 tantos, admitió que la baja de Leonard en el tercer periodo no fue asimilada por el equipo y eso les costó la derrota (113-111).



Ginóbili explicó que sin Leonard se desconcentraron y batallaron para atacar, sumado a errores como pérdidas de balón, lo que provocó la motivación de los Warriors y que fueran creciendo cada vez más.



"Su juego floreció", valoró el internacional argentino. "Necesitábamos a Kawhi (Leonard) para crear, para anotar. Significa demasiado para este equipo y estábamos jugando muy bien con él. Cuando se lesionó, los Warriors se levantaron e incrementaron la presión en todos y ahí comenzamos a tener problemas".



De ahí que admitiese que estar listos de cara al segundo partido del martes no será una misión fácil por la manera como lo perdieron.



"Es muy difícil reaccionar de un juego como este", aseguró Ginóbili. "Hubiera preferido perder por 20 que como perdimos. El equipo local se relaja más y piensan que estamos afectados, pero ahora se han dado cuenta que para ganarnos tienen que luchar al máximo en cada partido".



El sexto hombre de los Spurs analizó que el partido tuvo dos mitades muy diferentes de cara a poder hacer un análisis del mismo y poderlo entender.



"Hoy jugamos un gran partido poco más de una mitad", analizó Ginóbili. "Ellos (Warriors) regresaron. Jugaron mejor que nosotros. Fueron más agresivos. Metieron canastas. Nosotros hasta perdimos a nuestro mejor jugador que ya de por si tenía problemas en el tobillo y aún así estuvimos arriba por más de 20 puntos. Muy mal partido para nosotros".



Los Spurs señalaron a Leonard como "cuestionable" para el Partido 2 contra los Warriors, que se va a disputar el martes y hoy, lunes, tiene programado un examen de resonancia magnética que muestre la gravedad de la lesión.



Ginóbili consideró que la lesión de Leonard fue infortunada; que nada tuvo que ver con una acción premeditada del pívot de los Warriors, el georgiano Zaza Pachulia, y que fue el factor fundamental de la derrota en la segunda parte del encuentro.



"Fue una de esas jugadas que suceden", destacó Ginóbili. "Saltó y cayó arriba del pie de Pachulia. Bueno cuando lo vimos en el piso fue un golpe duro porque él venía de una lesión. No habíamos contado con él en el último partido contra Houston".



Ginóbili también admitió que aunque ya habían jugado sin Leonard el sexto partido de la serie ante los Rockets y 39 puntos de diferencia, ante los Warriors la historia era muy diferente.



"Por la presión defensiva que ellos ejercen sobre nosotros; por los cambios. Kawhi es uno de esos jugadores que no sufren tanto esa presión por su fuerza, por su talento, por su habilidad. Entonces en los momentos que más lo hubiésemos necesitado, no estaba", señaló Ginóbili, que también reconoció que le toca hacer minutos extras que no estaban proyectados, como sucedió ante los Warriors que disputó 26 y anotó 17 tantos.



"Es complicado", subrayó Ginóbili. "Toda la temporada jugué 15-18 minutos, por ahí algunos 20-22, y cuando tengo que jugar más, por distintas razones, me cuesta más. Me cuesta más recuperarme. Ahora estoy muy cansado. Me lleva un par de días recuperarme".



La esperanza para Ginóbili es que tendrá al menos 56 horas para descansar y los Spurs de recuperar a Leonard de cara a un segundo partido que será aun más reto el poder ganar.