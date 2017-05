Video: escracharon a femicida en el colectivo y se quedaron sin viajar

Pablo Cuchan, un femicida que salió en libertad el año pasado, fue escrachado en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca por dos mujeres que se dieron cuenta con quien compartirían viaje. Como nada podía impedir que el hombre viajara, las dos mujeres decidieron finalmente no abordar el colectivo con destino a La Plata.

El nombre de Cuchan -que en 2004 descuartizó a su novia Luciana Moretti y le prendió fuego- se hizo famoso este año luego de que se conociera que tenía abierto un perfil en la red de citas Tinder y que ya contaba con una nueva denuncia por violencia de género.

Ahora, dos mujeres lo reconocieron cuando había abordado un colectivo en la terminal de Bahía Blanca e intentaron que se bajara del vehículo. Sin embargo, la protesta fue en vano y ni siquiera la policía actuó. Por ello, decidieron bajarse del ómnibus y perderse el viaje, mientras le gritaban "asesino" a Cuchan.

Emilia, una de las pasajeras, escribió una publicación en Facebook donde hizo su descargo: “Pablo Cuchán vive libre y yo me tuve que bajar de un bondi para no viajar con él. Yo, porque a él no lo pueden bajar. Porque la justicia aprueba su libertad. Miren, que este hijo de mierda se está yendo a La Plata”.

La madre de la joven, Ana Can, que es dirigente de Suteba, se sumó al repudio de su hija al contar lo que sucedió. “Pedimos que lo bajaran, le grité asesino”.

La mujer dijo que llegó la Policía, hablaron con Cuchán y dijeron que no lo podían bajar. “En definitiva, mi hija y otra chica se bajaron, pierden un día de clase, ese hijo de yuta viaja como quiere, porque la ‘justicia‘ le dio la libertad”.