Video: un joven agradeció a la madre que lo dio en adopción

Ryan Jon es un exitoso presentandor de radio en la capital de Australia, Canberra. Este domingo, cuando se celebró el Día de la Madre en su país, Ryan conmovió las redes sociales al publicar un emotivo video en el que le habla a su madre biológica, a la que no conoce.

"¡Hey! Soy Ryan y nunca he conocido a mi madre biológica. Soy adoptado", comienza el video en el que el conductor desnuda sus sentimientos.

Ryan sólo tiene palabras sinceras de agradecimiento para esa madre que no conoce, de la que sólo sabe su nombre: Julie. Sólo espera que el video puede difundirse lo suficiente como para que le llegue a ella y poder decírselo personalmente, aunque no sabe si ella querrá conocerlo.

El mensaje, que rompe con muchos prejuicios, se ha viralizado en las redes. "La mayoría de la gente me conoce por hacer llamadas estúpidas y divertirme en la radio. Creo que muchos se sorprendieron de que un tipo tonto como yo guardase una historia como ésta", reconoció Ryan ante la prensa australiana.

La historia

Ryan nació en 1987 y fue adoptado cuando tenía sólo seis semanas. "No sé cómo era en 1987, pero ahora, si alguien queda embarazada y no quiere un bebé, directamente no lo tiene. La posibilidad de que yo naciera y tuviese grandes padres como tuve, eran muy pocas. Así que tuve mucha suerte, creo", dijo Ryan.

Ryan contó que todos los días de la madre tiene un sentimiento extraño, porque quiere conocer más de su madre biológica, pero no sabe si ella quiere conocerlo a él. Y ahora que va a cumplir 30 años decidió publicar el video y ver qué ocurre.