El espectacular desnudo de Kourtney Kardashian

Una bomba. Kourtney Kardashian se desnudó para la cámara del fotógrafo Mike Rosenthal, e hizo estallar todo con su sensualidad y sus voluptuosas curvas en una impactante producción.

En las fotos que se realizaron en Costa Rica, se la ve a la morocha como Dios la trajo al mundo y muy sensual. Kourtney compartió una de las imágenes en Instagram, y superó el millón de likes.

Además, en el reality Keeping up With The Kardashians, mostraron el video con el backstage de la imperdible producción

Mirá el video