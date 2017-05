Gisela Berger plantó a Mirtha Legrand

La mesa estaba servida para recibir a una de las principales protagonistas de la última semana. Sin embargo, a último momento hubo un plantón en la mesa de Mirtha Legrand. “Teníamos un invitado/a que a último momento dijo que no podía venir porque iban a aplicarle una inyección. Deduzcan ustedes quién era…”, escribió la diva en Twitter en cara referencia a Gisela Berger.

Mirtha ya lo venía anunciando desde su programa del sábado a la noche, generando una gran expectativa por la presencia en el piso de la ex de Daniel Scioli. “Para mañana tenemos una bomba, pero la producción no me deja decirlo“, había dicho Legrand.

Sin embargo, y supuestamente por algunos problemas de salud, Berger canceló su visita a la mesa de la diva en la pantalla de El Trece. No obstante, desde la producción intentarán tenerla en el próximo programa.