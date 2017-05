"Pico" Mónaco anunció su retiro del tenis profesional

Juan Mónaco anunció este lunes su retiro del tenis profesional. A través de un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales, el tandilense de 33 años confirmó que dice adiós a las canchas.

Queridos amigos, tengo algo importante que contarles pic.twitter.com/vy0F9NrZic — Juan Monaco (@picomonaco) 15 de mayo de 2017

Mónaco inició su carrera como tenista profesional en el 2002 y ganó nueve títulos ATP. En 2012 tuvo su mejor temporada: fue top ten y llegó a la cuarta ronda de Roland Garros. También integró en numerosas ocasiones el equipo argentino de Copa Davis.

Este es el mensaje completo:

"Queridos amigos



Con certeza que estoy tomando la decisión correcta y la nostalgia que eso me genera, les cuento que una etapa maravillosa de mi vida ha llegado a su fin.



Me retiro del tenis profesional.

Son muchos los sentimientos juntos que tengo que me resulta muy difícil plasmarlos en una sola nota...



Orgullo por haber afrontado muchísimos desafíos durante tantos años.

Agradecimiento por lo que el tenis me dio: educación, disciplina, amistades y momentos inolvidables.



Tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis.

Alegría de haber tenido la fortuna de dedicarme a lo que más me gustaba desde chico.



Sabiendo que la tenacidad, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación siempre fueron mi motor, me voy con la satisfacción de haberlo dado todo y de saber que disfruté hasta el último partido que competí.



Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje hermoso que duró 14 años"



Pico Mónaco