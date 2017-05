La historia detrás del impactante tatuaje del león de Driussi

Si algo le faltaba a Sebastián Driussi para coronar una temporada fantástica era convertir un gol a Boca en la Bombonera. Ya lo había hecho en el Monumental, aunque la derrota le impidió festejar. Por eso, el 3 a 1 tuvo un sabor especial para él.

"Es una alegría enorme, me va a quedar para toda la vida. Lo viví con muchas ganas y mucha felicidad. Es nuestro eterno rival y siempre que venís a esta cancha tenés que salir con esas ganas de ganar", contó el goleador del certamen, quien lleva 15 tantos en la temporada, antes de retirarse de la Bombonera.

Tras convertir su gol, el delantero de River se sacó la camiseta y mostró el impactante tatuaje de un león gigante en su espalda. "Es un símbolo de fuerza, de coraje y de poder", había explicado el pasado 23 de abril, tras el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín en el Monumental.

En ese partido Driussi marcó el gol de River y, en su celebración, se levantó la camiseta y mostró el imponente diseño, al que todavía le faltaba trabajo. "Me lo tatué hace dos semanas. Me falta una parte y quería mostrar lo que me estoy haciendo", le había dicho ese día el delantero al sitio "La Página Millonaria".