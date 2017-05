Conoce a Tiffany, la hija "escondida" de Donald Trump

En una entrevista en plena campaña, A Donald Trump le consultaron por su relación con sus hijos. Visceral e inoportuno, fiel a su estilo, respondió: “Estoy orgulloso de todos mis hijos, aunque de Tiffany en menor medida”.

¿Quién es Tiffany? Es la hija menos conocida del presidente de los Estados Unidos. Fruto de la relación entre el magnate y Marla Maples, esta joven modelo y cantante apenas ha tenido relación con su poderoso padre.

La joven fue el resultado de un escándalo, la relación de Trump con Marla Maples, una actriz reconocida en los años 90 con la que mantuvo un affaire mientras estaba casado con Ivana. Tras 12 años de matrimonio y tres hijos la pareja se separaba poco después.

Maples daba entonces a luz a la pequeña Tiffany y se casaba con Trump a los dos meses de haberla traído al mundo. La niña, creció junto a su madre sin que su padre, ocupado en sus negocios y sus hijos mayores, le prestara la más mínima atención.

El matrimonio de Donald y Marla acababa en 1999 y madre e hija se trasladaban a la ciudad de Los Ángeles, perdiendo todo contacto con el magnate que vivía entre Miami y Nueva York.

Tiffany no apareció junto a su familia hasta que ya estuvo bien avanzada en la carrera electoral, e incluso entonces se mostraba en un segundo plano, detrás de Ivanka, Donald Jr., Eric y Barron.

También es uno de los nombres menos mencionados en el libro de Ivanka Trump "The Trump Card: Playing to win in work and life". Aunque según recuerda en sus páginas, Tiffany fue a verla con 15 años ya que tenía algunas "necesidades de dinero" y, pese a la fortuna familiar, carecía de extensión de tarjeta de crédito.

Avergonzada de pedírselo a su padre se dirigió a Ivanka para explicarle que no encajaba en el entorno de millonarios adolescentes en el que crecía y necesitaba ayuda. Ivanka intermedió y el asunto quedó resuelto.

Maples, madre de Tiffany, siempre aseguró que aunque Trump apoyaba a su hija económicamente se veía a sí misma como una madre soltera ya que había criado sola a la pequeña.

A los 18 años Tiffany dejó la casa que compartía con su madre para ir a la Universidad de Pensilvania donde se graduó con doble especialidad en sociología y estudios urbanos. Actualmente mantiene una relación con Ross Mechanic, un ingeniero afiliado al partido demócrata

Se calcula que Tiffany tiene un patrimonio de 600 mil dólares. Más allá de la lejanía con su padre, no se privó de una educación secundaria de privilegio, que costaba 31 mil dólares al año, ni de utilizar el jet privado de Trump para realizar viajes exóticos alrededor del mundo.

Su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700.000 seguidores es un catálogo de mansiones, viajes exclusivos y eventos.