Videos: Colón y Unión igualaron 1 a 1 en Santa Fe

Colón y Unión igualaron 1 a 1 en una nueva edición del clásico santafesino jugado esta tarde en el "Cementerio de los Elefantes" por la vigésima cuarta fecha del campeonato de Primera División.

Germán Conti, en contra, a los 26 minutos del primer tiempo, puso en ventaja a Unión; mientras que Colón igualó a través de un penal, mal sancionado por el árbitro Darío Herrera, a los 16 del complemento.

Síntesis

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz; Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Adrián Bastía, Gerónimo Poblete, Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez, Nahuel Zárate; Nelson Acevedo; Lucas Gamba, Diego Villar, Martín Rivero, Mauro Cejas; y Franco Soldano. Director técnico: Pablo Marini.



Gol en el primer tiempo: 26m. Sánchez (U).

Gol en el segundo tiempo: 16m. Vera (C), penal.

Cambio en el primer tiempo: 45m. Diego Godoy por Villar (U).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Christian Bernardi por Bastia (C) y Nicolás Silva por Pereyra (C), 21m. Guido Vadala por Cejas (U), 28m. Ismael Blanco por Vera (C), 37m. Nicolás Andereggen por Gamba (U). Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Los goles

¡GOL DE UNIÓN! A los 26 del primer tiempo Sánchez pone el 1-0 para el Tatengue ante Colón. pic.twitter.com/L49lWEtXUU — TyC Sports (@TyCSports) 14 de mayo de 2017

¡GOL DE COLÓN! Lo grita el Virrey y todos los Sabaleros, Vera de penal pone el 1-1 ante Unión. pic.twitter.com/TIo2sOCZdy — TyC Sports (@TyCSports) 14 de mayo de 2017