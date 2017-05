El piropo de una estrella de Hollywood a Nico Vázquez

El año pasado, Nicolás Vázquez le declaró su amor platónico a la actriz Katheryn Winnick, una de las protagonistas de la serie Vikingos con su personaje de Lagertha. Y ahora la actriz le envió un video donde, halagada, le pide que sea ¡su guerrero personal!



El productor de Nico, Gonzalo Astobiza, gestionó un regalo para el actor y conductor.

"Hola, Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?", le expresó la mujer más codiciada de los últimos tiempos.